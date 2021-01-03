В Калужской области за сутки пять человек умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 177 человек, сообщили KP40 в воскресенье, 3 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждено 164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 556.

За последние сутки выздоровели 93 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 062 калужанина.

На лечении остаются 1317 человек.

По всей России за сутки выявлено 24 150 случаев коронавируса. За весь период - 3 236 787. Выписано – 2 618 882. За последние сутки умерли 504 человека, за все время – 58 506.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 3 января 2020 года.