Четыре человека умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 169, сообщили KP40 в среду, 30 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также за последние сутки выявлено 170 новых случаев ковида. Общее количество заболевших в регионе выросло до 20 880.

Выздоровели 172 калужанина. За все время пандемии с вирусом справились 19 560 человек.

На лечении остается 1151 человек.

По всей России за сутки выявлено 26 513 случаев коронавируса. За весь период - 3 131 550. Выписано – 2 525 418. За последние сутки умерли 599 человек, за все время – 56 426.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 декабря 2020 года.