В Калуге перед Белым домом установили огромную монету

Увеличенная в масштабе монета «Дед Мороз и лето», по мотивам одноимённого советского мультфильма, появилась в Калуге перед зданием областной администрации. Её сделали в стилистике 1960-х годов, а диаметр равен одному метру, сообщает пресс-служба городской управы.

Мини-выставка пробудет у «Белого Дома» почти до конца января.

Выпуск памятной монеты совпал с юбилейной датой — в 2019 году исполнилось ровно 50 лет с момента первого показа мультфильма в 1969 году. Над ее дизайном работали известные художники-медальеры — Е. В. Крамская, А. Д. Щаблыкин и скульптор А. А. Долгополова. Чеканку сделали в Московском монетном дворе — номиналом 3 рубля и 25 рубля.

В такой «мультяшной» серии планируется выпустить монеты с изображениями ещё 13 русских мультфильмов. На монетах уже отчеканили «Винни-пуха», «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов», «Трёх богатырей», «Барбоскиных», «Крокодила Гену». Скоро появится монеты по мультфильмам «Бабушкин зонтик», «Балерина на корабле», «В стране невыученных уроков», «Весёлая карусель № 1», «Винни пух идёт в гости», «Времена года», «Девочка и слон», «Капризная принцесса», «Умка».