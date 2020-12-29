В Калужской области три женщины и один мужчина отпразднуют столетие в январе

В январе 2021 года в Калужской области готовятся отпраздновать столетний юбилей четыре человека – женщина из Малоярославца, мужчина из Юхнова и две женщины из Обнинска. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Всего в первом месяце года в нашей области намечены юбилеи у 127 долгожителей: 103 женщин и 24 мужчин.

88 ветеранов отпразднуют 90-летие, 35 пенсионерам исполнится по 95 лет.

Все юбиляры получат письма от имени президента России Владимира Путина.

В декабре, напомним, одному из жителей Калуги исполнилось 105 лет.