В Калужской области три женщины и один мужчина отпразднуют столетие в январе
В январе 2021 года в Калужской области готовятся отпраздновать столетний юбилей четыре человека – женщина из Малоярославца, мужчина из Юхнова и две женщины из Обнинска. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.
Всего в первом месяце года в нашей области намечены юбилеи у 127 долгожителей: 103 женщин и 24 мужчин.
88 ветеранов отпразднуют 90-летие, 35 пенсионерам исполнится по 95 лет.
Все юбиляры получат письма от имени президента России Владимира Путина.
В декабре, напомним, одному из жителей Калуги исполнилось 105 лет.
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