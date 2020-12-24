В Калуге ветерану трех войн Константину Ермилову исполнилось 105 лет

В четверг, 24 декабря, жителю Калуги Константину Ивановичу ЕРМИЛОВУ исполнилось 105 лет, сообщает городская управа.

Константин Ермилов прошел три войны: финскую, Великую Отечественную и войну с Японией. Во время Великой Отечественной на фронт попал на второй день. Закончил войну заместителем командира зенитной батареи. Награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другими медалями.

Награды ветерана.

В четверг подарок и поздравление от президента ветерану передал городской голова Дмитрий Денисов.

- Желаю вам всего доброго, здоровья, прежде всего, - приводит городская управа слова Денисова. - Вы – основа нашего государства. Вы те люди, которые защитили нашу Родину.