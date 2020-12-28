В Калужской области 57% жителей положительно отнеслись к проведению «Новогодней столицы России»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей Калужской области, попросив их ответить на вопрос: как они в целом относятся к тому, что Калуга стала новогодней столицей России-2021?

Большинство участников опроса – 57% – положительно отнеслись к участию в данном проекте. Отрицательно высказались 12% опрошенных, нейтральное отношение выразили 28% респондентов, 3% затруднились ответить, сообщили в понедельник, 28 декабря, в пресс-службе правительства региона.

Напомним, проект «Новогодняя столица России» был предложен министерством культуры России в 2012 году. Его цель - популяризация въездного и внутреннего туризма в стране. Город, который получает статус новогодней столицы, выбирается на конкурсной основе. Новогодними столицами страны до Калуги уже успели побывать Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань.

Праздник в Калуге начался 12 декабря 2020 года с прибытия на железнодорожный вокзал Калуга-1 ретропоезда с первыми туристами, а закончится 9 января 2021 года торжественной передачей символа проекта – хрустальной снежинки – следующему городу-участнику – Нижнему Новгороду.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.