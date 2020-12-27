Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области
В Калужской области в воскресенье, 27 декабря, еще четыре человека умерли от коронавируса. Общее количество жертв пандемии выросло до 165.
В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Обнинска 1949 и 1964 годов рождения, а также житель Малоярославецкого (1958 г.р.) и Жуковскоо районов (1960 г.р.).
Подтверждены 174 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных достигло 20 375.
Вылечились от коронавируса 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 19 058 калужан.
На лечении остаются 1152 человека.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 242 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 134 (-5),
- Кировский район – 74 (-14),
- Малоярославецкий район – 63 (+1),
- Козельский район – 61 (+9),
- Боровский район – 58 (-2),
- Людиновский район – 53 (-3),
- Дзержинский район – 50 (-1),
- Жуковский район – 49 (-1),
- Ферзиковский район – 47 (+1),
- Сухиничский район – 38 (+3),
- Тарусский район – 31 (+1),
- Думиничский район – 30 (+2),
- Бабынинский район – 28 (+3),
- Жиздринский район – 25 (+2),
- Мещовский район – 23 (+1),
- Перемышльский район – 21 (-1),
- Юхновский район – 20 (+3),
- Износковский район – 18 (-3),
- Спас-Деменский район – 17 (+1),
- Медынский район – 16 (+1),
- Хвастовичский район – 15 (0),
- Ульяновский район – 12 (+3),
- Мосальский район - 10 (-1),
- Куйбышевский район – 9 (0),
- Барятинский район – 8 (0).
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