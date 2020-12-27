Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

В Калужской области в воскресенье, 27 декабря, еще четыре человека умерли от коронавируса. Общее количество жертв пандемии выросло до 165.

В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Обнинска 1949 и 1964 годов рождения, а также житель Малоярославецкого (1958 г.р.) и Жуковскоо районов (1960 г.р.).

Подтверждены 174 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных достигло 20 375.

Вылечились от коронавируса 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 19 058 калужан.

На лечении остаются 1152 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

- Калуга – 242 (-2 к предыдущему дню),

- Обнинск – 134 (-5),

- Кировский район – 74 (-14),

- Малоярославецкий район – 63 (+1),

- Козельский район – 61 (+9),

- Боровский район – 58 (-2),

- Людиновский район – 53 (-3),

- Дзержинский район – 50 (-1),

- Жуковский район – 49 (-1),

- Ферзиковский район – 47 (+1),

- Сухиничский район – 38 (+3),

- Тарусский район – 31 (+1),

- Думиничский район – 30 (+2),

- Бабынинский район – 28 (+3),

- Жиздринский район – 25 (+2),

- Мещовский район – 23 (+1),

- Перемышльский район – 21 (-1),

- Юхновский район – 20 (+3),

- Износковский район – 18 (-3),

- Спас-Деменский район – 17 (+1),

- Медынский район – 16 (+1),

- Хвастовичский район – 15 (0),

- Ульяновский район – 12 (+3),

- Мосальский район - 10 (-1),

- Куйбышевский район – 9 (0),

- Барятинский район – 8 (0).