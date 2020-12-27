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Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 27.12.2020 16:56 0 2429
Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

В Калужской области в воскресенье, 27 декабря, еще четыре человека умерли от коронавируса. Общее количество жертв пандемии выросло до 165.

В региональном оперативном штабе сообщили, что скончались два жителя Обнинска 1949 и 1964 годов рождения, а также житель Малоярославецкого (1958 г.р.) и Жуковскоо районов (1960 г.р.).

Подтверждены 174 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных достигло 20 375.

Вылечились от коронавируса 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 19 058 калужан.

На лечении остаются 1152 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

-  Калуга – 242 (-2 к предыдущему дню),

-  Обнинск – 134 (-5),

-  Кировский район – 74 (-14),

-  Малоярославецкий район – 63 (+1),

-  Козельский район – 61 (+9),

-  Боровский район – 58 (-2),

-  Людиновский район – 53 (-3),

-  Дзержинский район – 50 (-1),

-  Жуковский район – 49 (-1),

-  Ферзиковский район – 47 (+1),

-  Сухиничский район – 38 (+3),

-  Тарусский район – 31 (+1),

-  Думиничский район – 30 (+2),

-  Бабынинский район – 28 (+3),

-  Жиздринский район – 25 (+2),

-  Мещовский район – 23 (+1),

-  Перемышльский район – 21 (-1),

-  Юхновский район – 20 (+3),

-  Износковский район – 18 (-3),

-  Спас-Деменский район – 17 (+1),

-  Медынский район – 16 (+1),

-  Хвастовичский район – 15 (0),

-  Ульяновский район – 12 (+3),

-  Мосальский район - 10 (-1),

-  Куйбышевский район – 9 (0),

-  Барятинский район – 8 (0).

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 27.12.2020 16:56 0 2429
Тэги: статистика коронавирус
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