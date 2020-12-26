В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 26 декабря
В Калужской области в субботу, 26 декабря, подтвердили 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 201, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 174 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 18 886 калужан.
В списке умерших теперь 161 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Не справились с болезнью жители Обнинска 1943, 1948 и 1953 годов рождения.
На лечении остаются 1154 человека.
В 8 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
· Калуга – 244 (+23 к предыдущему дню),
· Обнинск – 139 (+8),
· Кировский район – 88 (-4),
· Малоярославецкий район – 62 (-4),
· Боровский район – 60 (-5),
· Людиновский район – 56 (-9),
· Козельский район – 52 (-11),
· Дзержинский район – 51 (-7),
· Жуковский район – 50 (0),
· Ферзиковский район – 46 (-2),
· Сухиничский район – 35 (+3),
· Тарусский район – 30 (+3),
· Думиничский район – 28 (-2),
· Бабынинский район – 25 (-1),
· Жиздринский район – 23 (0),
· Мещовский район – 22 (0),
· Перемышльский район – 22 (+1),
· Износковский район – 21 (+5),
· Юхновский район – 17 (-1),
· Спас-Деменский район – 16 (-1),
· Медынский район – 15 (0),
· Хвастовичский район – 15 (+2),
· Мосальский район - 11 (-1),
· Куйбышевский район – 9 (-1),
· Ульяновский район – 9 (0),
· Барятинский район – 8 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 декабря 2020 года.
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