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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 26 декабря

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 26.12.2020 16:30 0 799
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 26 декабря

В Калужской области в субботу, 26 декабря, подтвердили 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 20 201, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 174 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 18 886 калужан.

В списке умерших теперь 161 человек. За последние сутки подтвердили три новые смерти. Не справились с болезнью жители Обнинска 1943, 1948 и 1953 годов рождения.

На лечении остаются 1154 человека.

В 8 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

·  Калуга – 244 (+23 к предыдущему дню),

·  Обнинск – 139 (+8),

·  Кировский район – 88 (-4),

·  Малоярославецкий район – 62 (-4),

·  Боровский район – 60 (-5),

·  Людиновский район – 56 (-9),

·  Козельский район – 52 (-11),

·  Дзержинский район – 51 (-7),

·  Жуковский район – 50 (0),

·  Ферзиковский район – 46 (-2),

·  Сухиничский район – 35 (+3),

·  Тарусский район – 30 (+3),

·  Думиничский район – 28 (-2),

·  Бабынинский район – 25 (-1),

·  Жиздринский район – 23 (0),

·  Мещовский район – 22 (0),

·  Перемышльский район – 22 (+1),

·  Износковский район – 21 (+5),

·  Юхновский район – 17 (-1),

·  Спас-Деменский район – 16 (-1),

·  Медынский район – 15 (0),

·  Хвастовичский район – 15 (+2),

·  Мосальский район - 11 (-1),

·  Куйбышевский район – 9 (-1),

·  Ульяновский район – 9 (0),

·  Барятинский район – 8 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 декабря 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 26.12.2020 16:30 0 799
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика
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