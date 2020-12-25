Афиша новогодней столицы России-2021 на 26-27 декабря
Как мы уже писали ранее, в Калуге каждые выходные проходят праздничные торжества, приуроченные к Новому году. Полную афишу на все дни вы можете посмотреть на нашем сайте по ссылке: «Новогодняя столица России-2021» в Калуге: полная афиша. А здесь мы представляем праздничную программу на эти выходные.
26 декабря 2020 (сб)
Новый городской парк, Марата, 2
- 12:00-20:00 Большое уличное представление «Северное сияние» с огненно-пиротехническим шоу
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 Резиденция Калужского Деда Мороза
- 18:00 Развлекательные мероприятия для всей семьи
Концертная площадка «Гостиный двор»
- 12:00, Концертно-развлекательная программа
- 16:00 «Новогодний калейдоскоп»
Театральная улица (пешеходная часть)
- 18:00 Творческий проект «Вот такая Новогодняя столица!»
Театральная площадь
- 14:00 Открытие творческого проекта «Путешествие в Новый год»
- 15:30 Зимняя сказка «Новогодние приключения»
- 16:30 Новогодний концерт «Новогодние узоры»
- 18.00 Представление Калужского ТЮЗа «Калуга - Новогодняя планета»
- 19:00 Новогодняя дискотека
Сквер возле городской управы, Ленина, 87.
- 16:00-21:00 Ярмарка «Станция 1371»
27 декабря 2020 (вс)
Новый городской парк, Марата, 2
- 12:00 Большое уличное представление «Северное сияние» с огненно-пиротехническим шоу
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 Резиденция Калужского Деда Мороза
- 18:00 Развлекательные мероприятия для всей семьи
Театральная улица (пешеходная часть)
- 12:00 Программа «Новогодний калейдоскоп»
- 16:00 Концертная площадка «Гостиный двор»
- 18:00 Творческий проект «Воттакая Новогодняя столица!»
Новый городской парк, Марата, 2
- 15:00 Гастрономический фестиваль «Калужский каравай»
- 16:30 Концертно-театрализованное представление «Новогодний квест»
- 18:00 Творческий проект Калужского областного драматического театра «Театрализованный карнавал», Новогодняя дискотека
Сквер возле городской управы, Ленина, 87.
- 16:00-21:00 Ярмарка «Станция 1371»
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