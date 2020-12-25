Афиша новогодней столицы России-2021 на 26-27 декабря

Как мы уже писали ранее, в Калуге каждые выходные проходят праздничные торжества, приуроченные к Новому году. Полную афишу на все дни вы можете посмотреть на нашем сайте по ссылке: «Новогодняя столица России-2021» в Калуге: полная афиша. А здесь мы представляем праздничную программу на эти выходные.

26 декабря 2020 (сб)

Новый городской парк, Марата, 2

12:00-20:00 Большое уличное представление «Северное сияние» с огненно-пиротехническим шоу

Городской парк культуры и отдыха

14:00 Резиденция Калужского Деда Мороза

18:00 Развлекательные мероприятия для всей семьи

Концертная площадка «Гостиный двор»

12:00, Концертно-развлекательная программа

16:00 «Новогодний калейдоскоп»

Театральная улица (пешеходная часть)

18:00 Творческий проект «Вот такая Новогодняя столица!»

Театральная площадь

14:00 Открытие творческого проекта «Путешествие в Новый год»

15:30 Зимняя сказка «Новогодние приключения»

16:30 Новогодний концерт «Новогодние узоры»

18.00 Представление Калужского ТЮЗа «Калуга - Новогодняя планета»

19:00 Новогодняя дискотека

Сквер возле городской управы, Ленина, 87.

16:00-21:00 Ярмарка «Станция 1371»

27 декабря 2020 (вс)

Новый городской парк, Марата, 2

12:00 Большое уличное представление «Северное сияние» с огненно-пиротехническим шоу

Городской парк культуры и отдыха

14:00 Резиденция Калужского Деда Мороза

18:00 Развлекательные мероприятия для всей семьи

Театральная улица (пешеходная часть)

12:00 Программа «Новогодний калейдоскоп»

16:00 Концертная площадка «Гостиный двор»

18:00 Творческий проект «Воттакая Новогодняя столица!»

Новый городской парк, Марата, 2

15:00 Гастрономический фестиваль «Калужский каравай»

16:30 Концертно-театрализованное представление «Новогодний квест»

18:00 Творческий проект Калужского областного драматического театра «Театрализованный карнавал», Новогодняя дискотека

Сквер возле городской управы, Ленина, 87.

16:00-21:00 Ярмарка «Станция 1371»