В Калуге женщину оштрафуют за нелегальную торговлю елками
На Правом берегу в Калуге члены административной комиссии обнаружили женщину, которая нелегально торговала елками и соснами, сообщает в среду, 23 декабря, городская управа.
- Во время рейда была выявлена гражданка, осуществляющая торговлю елями на территории, окруженной металлическими ограждениями, без необходимых документов и разрешений, вне установленных для этих целей мест, - подчеркнули в горуправе.
Калужанке по административной статье грозит штраф в 3000-5000 рублей.
- Члены комиссия предупредили, что за повторное совершение правонарушения штрафные санкции увеличиваются, - отмечают в городской управе.
Напомним, легальные елочные базары открылись в Калуге 20 декабря.
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