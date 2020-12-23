В Калуге женщину оштрафуют за нелегальную торговлю елками

На Правом берегу в Калуге члены административной комиссии обнаружили женщину, которая нелегально торговала елками и соснами, сообщает в среду, 23 декабря, городская управа.

- Во время рейда была выявлена гражданка, осуществляющая торговлю елями на территории, окруженной металлическими ограждениями, без необходимых документов и разрешений, вне установленных для этих целей мест, - подчеркнули в горуправе.

Калужанке по административной статье грозит штраф в 3000-5000 рублей.

- Члены комиссия предупредили, что за повторное совершение правонарушения штрафные санкции увеличиваются, - отмечают в городской управе.

Напомним, легальные елочные базары открылись в Калуге 20 декабря.