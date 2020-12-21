В Калужской области 61,8% жителей привились от гриппа

В Калужской области завершается прививочная кампания против гриппа. На 21 декабря вакцинировано 619 915 из миллиона жителей, охват прививками составил 61,8%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Иммунизация на безвозмездной основе проводится в медицинских организациях региона по месту прикрепления полиса медицинского страхования, - подчеркнули в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, грипп в нашем регионе не фиксировался.

В то же время количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Также от ковида стали чаще умирать. Только за три недели декабря зафиксировано 36 летальных случаев.