В Калужской области 61,8% жителей привились от гриппа
В Калужской области завершается прививочная кампания против гриппа. На 21 декабря вакцинировано 619 915 из миллиона жителей, охват прививками составил 61,8%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
- Иммунизация на безвозмездной основе проводится в медицинских организациях региона по месту прикрепления полиса медицинского страхования, - подчеркнули в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, грипп в нашем регионе не фиксировался.
В то же время количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Также от ковида стали чаще умирать. Только за три недели декабря зафиксировано 36 летальных случаев.
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