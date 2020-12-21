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В Калуге показатели заболеваемости ОРВИ превышены на 234%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2020 11:22 3 705
В Калуге показатели заболеваемости ОРВИ превышены на 234%

В Калуге за неделю, с 14 по 20 декабря, зарегистрирован 6961 случай ОРВИ. Это на 1,3% больше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Ропсотребнадзора.

- Усилилась активность ОРВИ у детей 0-2 лет, у детей 3-6 лет и в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 72,9%, 58,8% и 234,8% соответственно, - рассказали в ведомстве.

По всей Калужской области за семь дней выявлено 11 044 случая ОРВИ. Это на 1,5% больше, чем неделей ранее. Превышение средних многолетних показателей заболеваемости отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше - на 112,8%.

Госпитализировано в ОРВИ 37 пациентов.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка и усиление активности ОРВИ отмечены в следующих муниципальных районах: Бабынинский, Барятинский, Думиничский, Козельский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Сухиничский и Ульяновский, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Грипп в Калужской области не зафиксирован.

Тем временем

В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса. За декабрь уже 36 смертей. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2020 11:22 3 705
Тэги: общество здравоохранение статистика роспотребнадзор
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