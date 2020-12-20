В Калуге за неделю родились 85 детей

За неделю, с 15 по 19 декабря, в Калуге родились 85 детей, сообщает городское управление ЗАГС. Среди них 38 девочек и 47 мальчиков.

Самый миниатюрный новорожденный весил 1490 граммов, самый крупный – 4500 граммов. Одна из женщин родила двойню.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, папе – 22. Самой взрослой маме – 44 года, папе – 54.

Среди редких имен в калужском управлении ЗАГС назвали Ирму, Макара, Назара и Захара.

Также за неделю в городе сыграли 38 свадеб. Самым юным жениху и невесте исполнилось 19 и 18 лет соответственно. Самой взрослой паре – по 61.