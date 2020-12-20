В Калуге за неделю родились 85 детей
За неделю, с 15 по 19 декабря, в Калуге родились 85 детей, сообщает городское управление ЗАГС. Среди них 38 девочек и 47 мальчиков.
Самый миниатюрный новорожденный весил 1490 граммов, самый крупный – 4500 граммов. Одна из женщин родила двойню.
Самой молодой маме исполнилось 19 лет, папе – 22. Самой взрослой маме – 44 года, папе – 54.
Среди редких имен в калужском управлении ЗАГС назвали Ирму, Макара, Назара и Захара.
Также за неделю в городе сыграли 38 свадеб. Самым юным жениху и невесте исполнилось 19 и 18 лет соответственно. Самой взрослой паре – по 61.
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