В Калуге начались соревнования по зимней ловле рыбы на Яченском водохранилище

В субботу, 19 декабря, на лед Яченского водохранилища в Калуге вышли десятки участников соревнований «Рыболовный спорт в новогодней столице», сообщает городская управа.

Ловить рыбу начали в 9 утра. Итоги станут известны после 14:30.

- Многие не знают, что рыболовный спорт включен в официальный реестр российских видов спорта, - рассказал начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО. - Поэтому это такой же вид спорта, как хоккей, самбо и так далее. Здесь есть и особые правила – например, здесь у нас выделено несколько секторов, в каждом из них определенное количество рыбаков. Они должны вырыть лунки на особом расстоянии друг от друга. И другие их действия во время рыбалки тщательно определены. Зимние областные соревнования по рыбной ловле уже стали традицией для Калуги. У нас соревнуются пять команд, есть здесь и мастера спорта. Рыбу ловить у нас любят, рыбаков – много, и у зимней рыбалки всегда находятся свои поклонники.

Ранее ГУ МЧС по Калужской области сообщало, что лед на Яченском водохранилище достиг безопасной для выхода на поверхность толщины. В ближайшие дни в Калуге ожидается морозная погода.

Различные массовые мероприятия в Калуге продолжатся на выходных, 19 и 20 декабря. Полная афиша размещена здесь.