Калужанки жалуются на задержку выплат детских пособий

Одна из жительниц Калуги в социальных сетях пожаловалась губернатору Владиславу Шапше на отсутствие ежемесячных выплат на детей.

- Почему пособия на детей до сих пор нет? Девятое число давно прошло! Мамы живут на эти деньги, пока в декрете. Это как же так под Новый год, когда детям нужно покупать подарки, у нас такие задержки. Причем в Думиничи почему-то перевод был девятого числа. А Калуга что? Соцзащита ничего не говорит!

Похожие жалобы ранее появлялись и на других страницах.

Ситуацию прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты Калужкой области.

- Выплаты осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджетов разного уровня и оформления необходимых финансовых документов, - подчеркнули в министерстве. - Ожидаемая дата перечисления пособия - 24 декабря, то есть установленный законодательством срок не позднее 26 числа месяца соблюден.

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