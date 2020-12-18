Александр Барыбин вновь избран главой администрации Жиздринского района

В пятницу, 18 декабря, в Жиздре прошло заседание депутатов районного собрания, на котором они единогласно проголосовали за назначение на должность главы администрации Жиздринского района Александра БАРЫБИНА, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Александр Барыбин родился в 1971 году в городе Жиздре. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «экономист».

Служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Работал в налоговых органах, в производственной и торговой сферах в Калуге, Людинове, Санкт-Петербурге. В 2006 году поступил на муниципальную службу в органы местного самоуправления муниципального района «Жиздринский район». С 2010 по 2012 год - глава администрации города Жиздры, с 2012 – глава районной администрации. С сентября текущего года - исполняющий обязанности главы.

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