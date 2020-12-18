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Дмитрий Удалов назначен новым главой администрации Людиновского района

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.12.2020 15:58 4 399
Дмитрий Удалов назначен новым главой администрации Людиновского района

В пятницу, 18 декабря, депутаты районного собрания единогласно проголосовали за назначение Дмитрия Удалова на должность главы администрации Людиновского района, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Как мы уже рассказывали, в конце ноября ушел в отставку прежний глава администрации Даниил Аганичев.

Дмитрий Удалов родился 25 февраля 1975 года в деревне Сергеево, Шарьинского района Костромской области.

 В 1997 году закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК». В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», имеет квалификации «Мастер делового администрирования», «Управление взаимодействием бизнеса и государства».

С июня 2002 года по июнь 2010 года занимал различные должности в министерстве сельского хозяйства Калужской области. С июня 2010 года по май 2011 года работал заместителем министра - начальником управления развития туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. С мая 2011 года по ноябрь 2020 года – заместителем министра, начальником управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области.

Удалов исполнял обязанности главы администрации Людиновского района с 6 ноября.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.12.2020 15:58 4 399
Тэги: общество дмитрий удалов
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