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В Калужской области ушел в отставку глава администрации Людиновского района

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2020 14:54 1 658
В Калужской области ушел в отставку глава администрации Людиновского района

Даниил Аганичев.

Глава администрации Людиновского района Даниил АГАНИЧЕВ ушел со своего поста по собственному желанию. Отставку 24 ноября приняли на внеочередном заседании Людиновского Районного Собрания.

Теперь Аганичев, руководивший людиновской администрацией с 2011 года, станет советником губернатора Калужской области, сообщает районная администрация.

Пост врио главы администрации Людиновского района занял Дмитрий УДАЛОВ. Нынешней осенью он был назначен заместителем Аганичева, а до этого работал в Калуге заместителем министра сельского хозяйства региона.

Дмитрий Удалов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2020 14:54 1 658
Тэги: общество дмитрий аганичев дмитрий удалов
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