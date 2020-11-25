В Калужской области ушел в отставку глава администрации Людиновского района

Даниил Аганичев.

Глава администрации Людиновского района Даниил АГАНИЧЕВ ушел со своего поста по собственному желанию. Отставку 24 ноября приняли на внеочередном заседании Людиновского Районного Собрания.

Теперь Аганичев, руководивший людиновской администрацией с 2011 года, станет советником губернатора Калужской области, сообщает районная администрация.

Пост врио главы администрации Людиновского района занял Дмитрий УДАЛОВ. Нынешней осенью он был назначен заместителем Аганичева, а до этого работал в Калуге заместителем министра сельского хозяйства региона.

Дмитрий Удалов.