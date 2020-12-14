Калужанки оказались в лидерах рейтинга непьющих женщин

В Калужской области лишь одна из 500 женщин (это 0.2%) потребляет алкоголь свыше установленной нормы в 84 грамма в неделю в пересчете на этанол, сообщает в понедельник, 14 декабря, news.ru со ссылкой на данные Росстата.

Отметим, что 84 грамма этанола в неделю - это около 200 граммов водки или 1,6 литра пива.

Наибольшая доля женщин, потребляющих алкоголь более установленной нормы, отмечается в Еврейской автономной области (9,3%). За ней следуют Чукотский автономный округ (8,8%) и Архангельская область (6,1%). Среди лидеров также Хабаровский край (6%) и Мурманская область (4,8%).

Минимальные показатели отмечены в Ингушетии (0%), Кабардино-Балкарии (0,1%), Калужской (0,2%) и Тамбовской (0,3%) областях, Северной Осетии (0,3%).

В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин. Их доля в числе употребляющих слишком много спиртного россиян составляет 24,7%.