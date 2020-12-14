В Калуге 14 «моржей» открыли сезон зимнего плавания

В воскресенье, 13 декабря, на Сероводородных озерах в Калуге открылся сезон зимнего плавания, сообщает городская управа.

При температуре воздуха в -4 градуса в ледяную воду зашли 14 «моржей» из клуба «Снежинка».

- Окунуться в ледяную воду было столь соблазнительно, что едва устояли Дед Мороз со Снегурочкой, - отмечают в городской управе.

Как мы уже рассказывали, в понедельник в Калужской области прогнозируют снегопады. Во второй половине недели температура воздуха повысится до нуля.

Тем временем

В Калуге за неделю мальчиков родилось в два раза больше, чем девочек. Подробности.