В Калуге за неделю родились 94 ребенка
За неделю, с 8 по 12 декабря, в Калуге родились 94 ребенка, сообщили в городском Управлении ЗАГС. Среди них 32 девочки и 62 мальчика.
У одной из женщин родилась двойня.
Самым юным родителям исполнилось по 19 лет. Самой взрослой маме – 41 год, папе – 49.
Также за неделю в Калуге отгуляли 37 свадеб.
Самым молодым калужским новобрачным недавно исполнилось по 19 лет. Самой возрастной невесте – 56 лет, жениху – 61 год.
Тем временем
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