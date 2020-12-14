В Калуге за неделю родились 94 ребенка

За неделю, с 8 по 12 декабря, в Калуге родились 94 ребенка, сообщили в городском Управлении ЗАГС. Среди них 32 девочки и 62 мальчика.

У одной из женщин родилась двойня.

Самым юным родителям исполнилось по 19 лет. Самой взрослой маме – 41 год, папе – 49.

Также за неделю в Калуге отгуляли 37 свадеб.

Самым молодым калужским новобрачным недавно исполнилось по 19 лет. Самой возрастной невесте – 56 лет, жениху – 61 год.

Тем временем

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