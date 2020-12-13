Еще один человек умер от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе достигло 129, сообщили KP40 в воскресенье, 13 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также за последние сутки выявлено 162 новых случаев ковида. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 001.

Выздоровело 50 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 16 800 человек.

На лечении остается 1072 человек.

По всей России за сутки выявлено 28 080 случаев коронавируса. За весь период - 2 653 928. Выписано – 2 106 235. За последние сутки умерли 488 человек, за все время – 46 941.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 декабря 2020 года.