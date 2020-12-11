В Калужской области описали типичного безработного

В третьем квартале 2020 года в Калужской области безработица составила 5,2%. Это более 28 тысяч человек, сообщили в пятницу, 11 декабря, в Калугастат.

Там подчеркивают, что эти люди активно ищут работу.

Средний возраст калужских безработных - 48 лет. У 11,9% из них есть высшее образование, у 51,1% - среднее профессиональное образование, у 35,2% за плечами только средняя школа, основное общее – у 1,5%, не имеют основного общего – 0,3%.

- Средняя продолжительность поиска работы составила 6,1 месяца, - подчеркнули в Калугастасте. - Продолжительность поиска работы, как правило, зависит от нескольких факторов, среди которых немалое значение имеет образование, наличие опыта работы и возраст соискателя.

Тем временем

Власти Калужской области решили, будет ли 31 декабря рабочим днем. Подробности.