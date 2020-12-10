Голливудский режиссер Оливер Стоун посетил атомную станцию в Обнинске

Оливер Стоун на Белоярской АЭС в начале этой недели. А 10 декабря он побывал в Калужской области.

В четверг, 10 декабря, город Обнинск в Калужской области посетил известный американский режиссер Оливер Стоун. Об этом сообщает издание obninsk.name.

Сообщается, что в наукограде 74-летний обладатель трех премий «Оскар» побывал на первой в мире атомной станции и взял интервью у главы Росатома Алексея Лихачева.

Лихачев 10 декабря в Обнинске провел рабочую встречу с губернатором Владиславом Шапшой. По информации пресс-службы правительства, они обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере развития ядерных технологий, медицины и подготовки кадров.

Ранее на этой неделе Оливер Стоун побывал на Белоярской АЭС в Свердловской области. Возможно, режиссер снимает новый фильм на тему мирного атома.

Напомним, в 2017 году Оливер Стоун выпустил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». Съемки шли в течение двух лет, режиссер отснял около 30 часов разговоров с президентом России.

Три свои премии «Оскар» Стоун получил еще когда существовал СССР – в 1979, 1987 и 1990 годах. Дважды как лучший режиссер – за фильмы «Рожденный четвертого июля» и «Взвод», а также за лучший адаптированный сценарий к фильму «Полуночный экспресс».