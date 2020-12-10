Пожилая калужанка два дня не могла выбраться из своей квартиры

На днях в полицию Калуги поступило сообщение о том, что пожилая женщина не выходит на связь со своими родственниками и на протяжении двух дней не отвечает на телефонные звонки. Участковый приехал на место и услышал, что пенсионерка находится в квартире.

- В ходе переговоров пожилая женщина сообщила, что в связи с ухудшением состояния здоровья не может самостоятельно передвигаться и открыть дверь, - рассказали в четверг, 10 декабря, в УМВД по Калужской области. - У родственников ключей также не оказалось.

На место вызвали спасателей. Они вскрыли дверь. Женщину передали сотрудникам скорой помощи.