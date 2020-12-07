В Калуге за пять дней декабря родились две двойни

С 1 по 5 декабря в Калуге родились две двойни, сообщает 7 декабря городское управление ЗАГС. Всего на свет в нашем городе за первую неделю месяца появился 101 малыш – 45 девочек и 56 мальчиков.

Минимальный вес ребенка – 956 граммов, максимальный – 4912.

Самым молодым родителям исполнилось по 19 лет, самой взрослой маме – 42, самому возрастному папе – 55.

Среди редких имен в ЗАГСе назвали Ладу, Амелию и Марьяну.

Также на этой неделе сыграли 22 свадьбы. Самой юной невесте исполнилось 19 лет, жениху – 21. Мужчине и женщине из самой возрастной пары – по 56 лет.