В Калужской области 6 декабря коронавирусом заболели еще 150 человек

В воскресенье, 6 декабря, в Калужской области подтвердили еще 150 случаев заболевания коронавирусом. Теперь заражений в регионе в общей сложности - 16 888.

Выздоровели 15 557 калужан, из них 122 справились с болезнью за последние сутки.

Новых подтвержденных смертей от коронавируса нет. В Калужской области по-прежнему насчитывается 118 жертв COVID-19.

В России за сутки нашли еще 29 039 случаев заболевания ковидом, 2 460 770 за все время. Выздоровели 21 342 человека, за весь период - 1 937 738. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 457 россиян, в общей сложности - 43 141.