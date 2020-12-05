В Калужской области за сутки 152 человека заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Калужской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболеваний в регионе достигло 16 738.

Выздоровели 403 калужанина. За все время пандемии с вирусом справились 15 435 человек.

К счастью, подтвержденных смертей нет. В списке умерших по-прежнему 118 человек.

По всей России за сутки выявлено 28 782 случая коронавируса. За весь период - 2 431 731. Выписано – 1 916 396. За последние сутки умерли 508 человек, за все время – 42 684.