В Калужской области за сутки 152 человека заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Калужской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболеваний в регионе достигло 16 738.
Выздоровели 403 калужанина. За все время пандемии с вирусом справились 15 435 человек.
К счастью, подтвержденных смертей нет. В списке умерших по-прежнему 118 человек.
По всей России за сутки выявлено 28 782 случая коронавируса. За весь период - 2 431 731. Выписано – 1 916 396. За последние сутки умерли 508 человек, за все время – 42 684.
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