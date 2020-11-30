В Калуге на четыре дня перекроют улицу Кропоткина из-за сельхозярмарки

С 17 по 20 декабря в Калуге будет полностью закрыто движение по улице Кропоткина на участке от улицы Театральной до Гостинорядского переулка, сообщает в понедельник городская управа. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки.

- 18, 19 и 20 декабря можно приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, яйца, рыбу, мясо птицы - кур, гусей, уток, индейку и многое другое, - пояснили в горуправе.

Схема перекрытия улицы Кропоткина в Калуге с 17 по 20 декабря 2020 года. Судя по ней, проехать нельзя будет и по участку улицы Театральной.

В ночь на 17 декабря начнется монтаж оборудования для проведения ярмарки.

- Убедительная просьба не парковать транспортные средства на улице Кропоткина в дни проведения ярмарок, - говорится также в сообщении городской администрации.

Ранее, напомним, в Калуге пять раз отменили сельскохозяйственную ярмарку на улице Чебышева.