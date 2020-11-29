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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 29 ноября

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 29.11.2020 16:56 4 4113
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 29 ноября

В Калужской области в воскресенье, 29 ноября, подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 850 человек.

За последние сутки выздоровели 277 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 916 калужан.

В списке умерших по-прежнему 109 калужан. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остается 1825 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 1209 (-3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 231 (-4),
  • Боровский район – 179 (-70),
  • Людиновский район – 139 (-45),
  • Кировский район – 132 (-47),
  • Козельский район – 162 (+8),
  • Дзержинский район – 114 (-35),
  • Малоярославецкий район – 98 (-37),
  • Жуковский район – 70 (-41),
  • Бабынинский район – 61 (-38),
  • Сухиничский район – 53 (-9),
  • Медынский район – 43 (-31),
  • Юхновский район – 37 (+3),
  • Жиздринский район – 36 (0),
  • Мещовский район – 33 (+1),
  • Ферзиковский район – 31 (0),
  • Износковский район – 28 (+9),
  • Спас-Деменский район – 26 (+4),
  • Перемышльский район – 24 (-1),
  • Думиничский район – 23 (+7),
  • Мосальский район - 18 (+5),
  • Тарусский район – 15 (+12).
  • Хвастовичский район – 14 (-1),
  • Куйбышевский район – 12 (+4),
  • Барятинский район – 8 (-2),
  • Ульяновский район – 8 (+2),

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 ноября 2020 года

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 29.11.2020 16:56 4 4113
Тэги: Коронавирус статистика
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