В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 29 ноября

В Калужской области в воскресенье, 29 ноября, подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 850 человек.
За последние сутки выздоровели 277 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 916 калужан.
В списке умерших по-прежнему 109 калужан. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.
На лечении остается 1825 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 1209 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 231 (-4),
- Боровский район – 179 (-70),
- Людиновский район – 139 (-45),
- Кировский район – 132 (-47),
- Козельский район – 162 (+8),
- Дзержинский район – 114 (-35),
- Малоярославецкий район – 98 (-37),
- Жуковский район – 70 (-41),
- Бабынинский район – 61 (-38),
- Сухиничский район – 53 (-9),
- Медынский район – 43 (-31),
- Юхновский район – 37 (+3),
- Жиздринский район – 36 (0),
- Мещовский район – 33 (+1),
- Ферзиковский район – 31 (0),
- Износковский район – 28 (+9),
- Спас-Деменский район – 26 (+4),
- Перемышльский район – 24 (-1),
- Думиничский район – 23 (+7),
- Мосальский район - 18 (+5),
- Тарусский район – 15 (+12).
- Хвастовичский район – 14 (-1),
- Куйбышевский район – 12 (+4),
- Барятинский район – 8 (-2),
- Ульяновский район – 8 (+2),
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 ноября 2020 года