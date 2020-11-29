В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 29 ноября

В Калужской области в воскресенье, 29 ноября, подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 850 человек.

За последние сутки выздоровели 277 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 916 калужан.

В списке умерших по-прежнему 109 калужан. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остается 1825 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1209 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 231 (-4),

Боровский район – 179 (-70),

Людиновский район – 139 (-45),

Кировский район – 132 (-47),

Козельский район – 162 (+8),

Дзержинский район – 114 (-35),

Малоярославецкий район – 98 (-37),

Жуковский район – 70 (-41),

Бабынинский район – 61 (-38),

Сухиничский район – 53 (-9),

Медынский район – 43 (-31),

Юхновский район – 37 (+3),

Жиздринский район – 36 (0),

Мещовский район – 33 (+1),

Ферзиковский район – 31 (0),

Износковский район – 28 (+9),

Спас-Деменский район – 26 (+4),

Перемышльский район – 24 (-1),

Думиничский район – 23 (+7),

Мосальский район - 18 (+5),

Тарусский район – 15 (+12).

Хвастовичский район – 14 (-1),

Куйбышевский район – 12 (+4),

Барятинский район – 8 (-2),

Ульяновский район – 8 (+2),

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 ноября 2020 года