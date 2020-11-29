За сутки в Калужской области 137 человек заразились коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 29 ноября, подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 15 850, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 277 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 13 916 калужан.

В списке умерших 109 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 1825 человек.

Изменение доли выздоровевших от коронавируса в Калжской области