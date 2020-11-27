В Калуге волонтеры соберутся в Анненках 28 ноября для поисков 22-летнего мужчины

В субботу, 28 ноября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» запланировали выезд в микрорайон Аннеки для поисков 22-летнего Григория ЗАЙЦЕВА. Они собираются прочесывать лес. Как мы уже рассказывали, мужчина пропал 17 ноября.
Сбор 28 ноября назначен на 10:00 у дома №28 по улице Вишневского.
Ранее сообщалось, что молодой человек может находиться в Калуге или Мосальске.
- 17 ноября 2020 года его видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно, - говорят волонтеры.
Пропавший в Калуге Григорий Зайцев.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Связаться с координатором поисков в Калуге можно по телефону 89056427417.
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