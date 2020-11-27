В Калуге волонтеры соберутся в Анненках 28 ноября для поисков 22-летнего мужчины

В субботу, 28 ноября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» запланировали выезд в микрорайон Аннеки для поисков 22-летнего Григория ЗАЙЦЕВА. Они собираются прочесывать лес. Как мы уже рассказывали, мужчина пропал 17 ноября.

Сбор 28 ноября назначен на 10:00 у дома №28 по улице Вишневского.

Ранее сообщалось, что молодой человек может находиться в Калуге или Мосальске.

- 17 ноября 2020 года его видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно, - говорят волонтеры.

Пропавший в Калуге Григорий Зайцев.

Приметы:

Рост: 182 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: русые, короткая стрижка.

Был одет: черная с желтым куртка, темно-синие джинсы, черные кроссовки, серая кофта.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Связаться с координатором поисков в Калуге можно по телефону 89056427417.