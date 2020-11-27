«Лава-ламповый курорт» будут восстанавливать, а художнику дадут новое поле деятельности

Как мы уже писали, в середине этой недели в Калуге разразился стрит-арт-скандал. В Анненках под мостом через Оку закрасили все столбы, на которых месяц назад в рамках всероссийского фестиваля «Мост» появилась композиция «Лава-ламповый курорт», мгновенно полюбившаяся калужанам и гостям города.

И вот сегодня, 27 ноября, состоялась запланированная ранее встреча руководства ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск с райтером Deonis Thekko.

- Еще раз обсудили ситуацию, которая произошла несколько дней назад, по этому поводу граффити-художнику были даны все разъяснения, - говорит специалист по связям с общественностью «Управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск» Светлана ЗАБРОДСКАЯ. - Разговор проходил в положительном ключе, Deonis Thekko согласен попробовать реализовать несколько совместных с нами идей.

Также дорожники пообещали, что вместе с подрядной организацией попробуют восстановить «Лава-ламповый курорт».

- Приятно пообщались, - рассказал нам Deonis Thekko об итогах встречи. - Выслушали их официальную, в принципе понятную и адекватную позицию. Столбы будут пытаться отмыть силами подрядчика. Также предложили подумать о проектах взаимодействия и делиться идеями на этот счет. Но это понятно, что уже на следующий сезон.