В Калужской области за неделю подорожали овощи, крупы и куриное мясо

Как изменились цены на продукты в магазинах Калужской области, рассказали в пятницу, 27 ноября, на заседании правительственного штаба, которое провел исполняющий обязанности министра конкурентной политики региона Сергей ЧЕРИКАНОВ.

С 18 по 25 ноября в сетевых магазинах зафиксировано уменьшение цен на пшеничную муку - на 2,2%, вермишель – в среднем на 3,4%.

Подорожали: рис шлифованный – на 3,5%, гречка – на 3,5%, шоколадные конфеты – на 5%, курица – на 1,2%, яйца куриные – на 1,8%, свежие огурцы – на 4,3%, свежие помидоры– на 5,4%.

- По данным статистики, минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, рыбу мороженую неразделанную, масло подсолнечное, консервы мясные и овощные для детского питания, сахар-песок, печенье, пшеничную муку, соль, - отмечают в правительстве региона. - Максимальные – на смеси сухие молочные для детского питания, картофель.

Тем временем

Цены в Калужской области растут быстрее, чем зарплаты. Подробности.