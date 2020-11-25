Дорожники обсудят с автором восстановление «Лава-лампового курорта»

Как мы уже писали, в Калуге разразился скандал вокруг закрашивания опор моста через Оку в Анненках. Подрядная организация покрыла серой краской яркий арт-объект, завоевавший любовь калужан и гостей города, слава о котором распространилась далеко за пределы Калужской области.

В комментарии КП40 управление дорогой «Москва – Бобруйск» пообещало встретиться с автором достопримечательности. Как нам стало известно, это произойдет в пятницу, 27 ноября.

- Руководство ФКУ сразу после выяснения ситуации связалось с художником Deonis Thekko и мы договорились в пятницу провести совместную встречу, чтобы определить не только порядок восстановления поврежденного арт-объекта, но и правовой механизм реализации подобных проектов в дальнейшем, - говорится в официальном сообщении ФКУ Москва-Бобруйск.