В Калуге площадку для уличных художников создадут под Гагаринским мостом

Как мы уже рассказывали, на днях Калуга лишилась популярной достопримечательности – на колонах моста через Оку в Анненках закрасили граффити в виде лава-ламп. Подрядчик объяснил это тем, что подобные рисунки не предусмотрены на объекте.

Днем в среду, 25 ноября, ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Считаю, что стрит-арт — важная часть современных городов, и в этом Калуга старается соответствовать, - заявил глава администрации. - Здесь очень важен баланс и гармония. Предлагаю сделать стрит-арт площадку под Гагаринским мостом, находящимся в ведении муниципалитета, чтобы в нашем городе всегда было место для уличного искусства.

Напомним, мост в Анненках обслуживает федеральная компания.