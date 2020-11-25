В Калужской области столкновение «Фольксвагена» и «Оки» попало на видео

Около 11:00 в среду, 25 ноября, в районе деревни Кривское Боровского района Калужской области произошло ДТП с участием «Оки» и «Фольксвагена».

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» выезжал со второстепенной дороги со стороны деревни Вашутино и при повороте налево не пропустил «Оку», которая ехала со стороны Обнинска.

У «Оки» разбита передняя часть, у «Фольксвагена» поврежден задний бампер.

Машины после столкновения.

Различные травмы получил водитель «Оки». Его госпитализировали в обнинскую клиническую больницу.

Водителю и пассажирке «Фольксвагена» медицинскую помощь оказали на месте.

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