Минздрав Калужской области предупредил о мошеннических медцентрах

В Калужской области активизировалась работы мошеннических медицинских центров, сообщил в понедельник, 23 ноября, замминистра здравоохранения региона Илья СОВАКОВ.

- Хочу вас предупредить: в регионе проснулись мошеннические медицинские центры, - написал он на своей странице. - Знаете, которые всегда такие любезные, приглашают на бесплатные «консультации», после которых у людей появляются крупные долги. Схема проста: идет обзвон, оператор спрашивает довольны ли вы обслуживанием в поликлиниках и больницах. И после этого предлагают прийти в медцентр, взяв с собой полис ОМС и паспорт, чтобы получить какую-то консультацию. Уже на месте вам предложат пройти обследование и под видом заключения «договора» подписать вас на кредит.

По словам Совакова, в понедельник представители такого центра звонили ему самому.

- Будьте внимательны! Запись на консультацию у врача в Калужской области совершайте через *040 или по телефону горячей линии 8-800-450-30-03, - говорится в публикации замминистра.

Тем временем

На уличных новогодних массовых мероприятиях калужане будут обязаны носить маски и отходить от других людей на 1,5 метра. Подробности.