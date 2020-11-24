В Калужской области районные администрации передали медикам 22 служебных автомобиля

Муниципалитеты выполняют поручение губернатора области по передаче автотранспорта медицинским учреждениям.

На заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор области Владислав Шапша поручил главам административных районов привлекать служебный автотранспорт к работе в медицинских учреждениях.

В настоящее время Малоярославецкий и Кировский районы предоставили для медучреждений области по два автомобиля, Думиничский район – одно транспортное средство. Решением главы Боровского района в больницы было направлено четыре автомобиля. Всего муниципалитеты выделили 22 автомобиля для своевременного медицинского обслуживания населения в сложившейся ситуации.

Работа в данном направлении будет продолжена.