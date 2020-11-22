В Калужской области заболеваемость ОРВИ на 23,3% превысила эпидпорог

За последнюю неделю в Калужской области зарегистрировано 9719 случаев ОРВИ. Это на 1,4% меньше, чем за предыдущий семидневный период. Заболеваемость совокупного населения составила 96,9 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 23,3%, сообщили в воскресенье, 22 ноября, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Повышенная активность ОРВИ сохранилась только в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 105,4%. Показатель заболеваемости у взрослого населения составил 72,5 на 10 тысяч населения, при пороговом значении - 35,3. Заболеваемость детского населения во всех возрастных группах значительно ниже эпидемического порога.

- Нестабильной эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ отмечается в Дзержинском и Жуковском районах, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. - Случаев гриппа в Калужской области не было.

В Калуге за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,5%. Но эпидпорог превышен на 17,3%. В основном - за счет взрослого населения.

За семь дней с ОРВИ госпитализировано 12 калужан.

Тем временем

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