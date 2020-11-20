Определен победитель конкурса «Калужские закоулки»

В середине октября мы запустили конкурс «Калужские закоулки», а сегодня подводим его итоги.

Намомним, до голосования было допущено 47 фотографий. Выбирать можно было более одной.

В итоге наибольшее количество голосов – 438 – набрало фото «Розовый вечер», сделанное Юлией Леонтьевой на ул. Декабристов.

Она становится обладательницей главного приза – подарочной карты в магазин бытовой техники и электроники на 1000 рублей.

Фото-победитель.

Однако редакции хотелось бы отметить ещё одного участника конкурса Александра Латаева. Его фото «Ромодановские дворики и далекие перспективы» набрало внушительный 391 голос настолько зацепило главного редактора сайта, что он принял решение вручить Александру точно такой же приз, как и победителю – подарочную карту на 1000 рублей!

Обладатель спецприза от главного редактора.

Поздравляем как победителя, так и обладателя редакторского приза!

Чтобы узнать, как получить их, просим вас связаться с редакцией по e-mail: vi@kp.kaluga.ru

Но на этом наши конкурсы не заканчиваются, уже совсем скоро мы запустим новогодний аналог «Калужских закоулков», а пока приглашаем вас принять участие в действующих конкурсах: