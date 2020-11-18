Александр Анисимов вновь назначен главой администрации Ульяновского района

В среду, 18 ноября, состоялось заседание депутатов Районного Собрания Представителей МР «Ульяновский район», на котором они единогласно проголосовали за назначение 48-летнего Александра Анисимова на должность главы администрации Ульяновского района, сообщает пресс-служба правительства.

Александр Анисимов родился в 1972 году в селе Ульяново. Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Работал инженером-механиком КСП «Ульяновское», служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2005 занимал разные должности в администрации Ульяновского района. Последние пять лет уже руководил администрацией района. С сентября текущего года был временно исполняющим обязанности главы администрации района.

Днем ранее, напомним, в Медыни не смогли выбрать главу администрации. Там будет назначен новый конкурс.