Прощание с депутатом Анатолием Сотниковым пройдет 13 ноября в Обнинске в закрытом формате

Прощание с генеральным директором Агентства инновационного развития Калужской области, депутатом Законодательного Собрания Калужской области Анатолием Сотниковым, который скончался накануне в Москве, состоится в пятницу, 13 ноября, в закрытом формате. На него смогут попасть только близкие люди, сообщает в четверг пресс-служба администрации Обнинска.

- Желающих проститься с Анатолием Александровичем очень много. Но по решению родных в столь сложной эпидемической ситуации похороны пройдут в закрытом режиме – только с участием самых близких, - пояснили в администрации наукограда. - Родственники просят друзей и коллег Анатолия Александровича отнестись к этому с пониманием.

Все желающие смогут возложить цветы к портрету Анатолия Сотникова 13 ноября в фойе Дома ученых в Обнинске на проспекте Ленина, 129 с 9:00 до 14:00.

Причины смерти Сотников не называются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что он госпитализирован в одну из столичных клиник с коронавирусом.