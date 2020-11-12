Ушел в отставку прокурор Обнинска Павел Гульчак

В Обнинске ушел в отставку прокурор города Павел ГУЛЬЧАК.

- Павел Михайлович уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, - сообщила KP40 в четверг, 12 ноября, старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Гульчак руководил прокуратурой Обнинска с лета 2018 года. Ему 49 лет. До этого работал в Кировском, Малоярославецком, Мосальском и Дзержинском районах.

Обязанности прокурора наукограда теперь будет исполнять заместитель прокурора города Юрий Мочалов. Решение о новом руководителе будет принимать генеральный прокурор Игорь Краснов.