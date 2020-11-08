COVID-19 теперь нельзя лечить в общежитиях и коммуналках

Министерство здравоохранения изменило правила лечения опасного вируса в домашних условиях. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу в воскресенье, 8 ноября.

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Ранее, если состояние пациентов не требовало госпитализации, их оставляли лечиться дома. Главное, что бытовые условия в расчет не брались. С сегодняшнего дня все изменилось.

Теперь пациенты с положительным тестом на коронавирус могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната, и они обяжутся соблюдать все предписания врача.

В больницу точно отправят пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с пожилыми людьми или имеющими хронические заболевания.