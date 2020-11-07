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За сутки в Калужской области 128 человек заразились коронавирусом

Николай Егоров
Опубликовано: 07.11.2020 16:38 1 1324
За сутки в Калужской области 128 человек заразились коронавирусом

В субботу, 7 ноября, в Калужской области подтвердились 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 12 800 человек.

За последние сутки выздоровели 143 пациент. Всего с болезнью справились уже 9765 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 89 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 2946 человека.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1204 (-14 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 253 (+3),
  • Людиновский район – 196 (+1),
  • Обнинск – 177 (+3),
  • Кировский район – 157 (-5),
  • Дзержинский район – 145 (+2),
  • Козельский район – 135 (+2),
  • Малоярославецкий район – 117 (+10),
  • Жуковский район – 95 (0),
  • Бабынинский район – 89 (-5),
  • Медынский район – 88 (-6),
  • Сухиничский район – 68 (+1),
  • Жиздринский район – 32 (0),
  • Мещовский район – 31 (-3),
  • Юхновский район – 29 (-3),
  • Ферзиковский район – 27 (0),
  • Спас-Деменский район – 19 (0),
  • Износковский район – 15 (0),
  • Перемышльский район – 12 (+2),
  • Хвастовичский район – 12 (+3),
  • Мосальский район - 10 (0),
  • Думиничский район – 9 (-2),
  • Барятинский район – 8 (0),
  • Ульяновский район – 7 (0),
  • Куйбышевский район – 6 (0),
  • Тарусский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2020 года.

 

Николай Егоров
Опубликовано: 07.11.2020 16:38 1 1324
Тэги: Коронавирус статистика общество
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