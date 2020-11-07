За сутки в Калужской области 128 человек заразились коронавирусом

В субботу, 7 ноября, в Калужской области подтвердились 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 12 800 человек.
За последние сутки выздоровели 143 пациент. Всего с болезнью справились уже 9765 жителей региона.
В списке умерших по-прежнему 89 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 2946 человека.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 1204 (-14 к предыдущему дню),
- Боровский район – 253 (+3),
- Людиновский район – 196 (+1),
- Обнинск – 177 (+3),
- Кировский район – 157 (-5),
- Дзержинский район – 145 (+2),
- Козельский район – 135 (+2),
- Малоярославецкий район – 117 (+10),
- Жуковский район – 95 (0),
- Бабынинский район – 89 (-5),
- Медынский район – 88 (-6),
- Сухиничский район – 68 (+1),
- Жиздринский район – 32 (0),
- Мещовский район – 31 (-3),
- Юхновский район – 29 (-3),
- Ферзиковский район – 27 (0),
- Спас-Деменский район – 19 (0),
- Износковский район – 15 (0),
- Перемышльский район – 12 (+2),
- Хвастовичский район – 12 (+3),
- Мосальский район - 10 (0),
- Думиничский район – 9 (-2),
- Барятинский район – 8 (0),
- Ульяновский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 6 (0),
- Тарусский район – 5 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2020 года.