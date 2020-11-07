За сутки в Калужской области 128 человек заразились коронавирусом

В субботу, 7 ноября, в Калужской области подтвердились 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 12 800 человек.

За последние сутки выздоровели 143 пациент. Всего с болезнью справились уже 9765 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 89 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 2946 человека.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1204 (-14 к предыдущему дню),

Боровский район – 253 (+3),

Людиновский район – 196 (+1),

Обнинск – 177 (+3),

Кировский район – 157 (-5),

Дзержинский район – 145 (+2),

Козельский район – 135 (+2),

Малоярославецкий район – 117 (+10),

Жуковский район – 95 (0),

Бабынинский район – 89 (-5),

Медынский район – 88 (-6),

Сухиничский район – 68 (+1),

Жиздринский район – 32 (0),

Мещовский район – 31 (-3),

Юхновский район – 29 (-3),

Ферзиковский район – 27 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Износковский район – 15 (0),

Перемышльский район – 12 (+2),

Хвастовичский район – 12 (+3),

Мосальский район - 10 (0),

Думиничский район – 9 (-2),

Барятинский район – 8 (0),

Ульяновский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 6 (0),

Тарусский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 октября 2020 года.