Ежедневный прирост коронавируса остановился. За сутки заболели 128 человек

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 128 случаев заболевания коронавирусом. Что меньше, чем 6 ноября. Общее количество зараженных достигло 12 800, сообщили KP40 в субботу, 7 ноября, в федеральном оперативном штабе.

При этом еще 143 человека вылечились от COVID-19. Всего с болезнью справились 16 803 жителя региона.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 89 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 20 396 новый случай коронавируса. За весь период - 1 753 836. Вылечились – 1 312 927, умерли – 30 251.