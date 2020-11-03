Егор Вирков назначен главой администрации Дзержинского района

Во вторник, 3 ноября, депутаты Дзержинского районного Собрания единогласно проголосовали за назначение по результатам конкурса Егора Виркова на должность главы администрации Дзержинского района.

Егору Виркову 38 лет. Он родился в 1982 году в Новосибирске. Окончил Северо-Западную академию государственной службы. Имеет экономическое образование.

С 2004 по 2015 год работал на разных должностях в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Калужской области. С 2015 по 2017 годы являлся заместителем главы администрации Дзержинского района и исполняющим обязанности главы Городской Управы Кондрово.

С июля 2017 по сентябрь 2020 года возглавлял министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

С октября текущего года - временно исполняющий обязанности главы администрации муниципального района «Дзержинский район».

Женат, воспитывает сына, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Напомним, Виркова на должности министра строительства и ЖКХ 12 октября сменил Вячеслав Лежнин, который до этого занимал должность заместителя главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства.

Тем временем

В центре Калуги дорожники засыпали асфальтом колодцы: дорогу заливает отходами. Подробности.