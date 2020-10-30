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Известный блогер Дава построил дом калужским погорельцам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.10.2020 12:09 5 1717

Известный блогер Давид Манукян, который называет себя также Dava, построил дом семье погорельцев из Калуги. Новое видео парень Ольги Бузовой на днях опубликовал на своем канале. Оно снято 27 октября.

Беда к жителям одной из деревень в черте города пришла летом нынешнего года. В двухэтажный частный дом ударила молния, и он практически полностью выгорел.

Семья объявила о сборе денег для восстановления дома, и на просьбу о помощи откликнулся блогер.

Дом после пожара.

Кадры с видео, снятого 27 октября.

Давид Манукян и владелец дома.

Как он ранее рассказывал, всего на работы ушло около двух миллионов рублей. Это средства, которые собрал Дава и его подписчики.

Изначально планировалось просто отремонтировать крышу, однако потом стало понятно, что нужно многое сносить и строить заново.

Летом, напомним, Давид Манукян приезжал в Калугу, чтобы привезти корм в один из приютов для животных.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.10.2020 12:09 5 1717
Тэги: общество недвижимость жхк видео дава давид манукян
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