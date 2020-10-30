В Калужской области вандал изуродовал памятник воинам Великой Отечественной войны

В Кировском районе Калужской области 54-летнего мужчину подозревают в вандализме. Как сообщает в пятницу, 30 октября, УМВД по Калужской области, подозреваемый повредил в деревне Гавриловка мемориал воинам «Вечный огонь», посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- В дневное время мужчина с помощью ручного инструмента удалил имя одного из погибших воинов Великой Отечественной войны с мемориала, - говорят в полиции. - Свой поступок правонарушитель объяснил тем, что погибший не является жителем села.

Уголовное дело возбудили по статье «Вандализм». Предполагаемому виновнику грозит до трех месяцев ареста.

Мемориал в деревне Гавриловка Кировского района Калужской области.

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